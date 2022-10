BEMM Group is gezien. Bij bol.com. “Goede reviews duwen ons omhoog”

Het verhaal van BEMM Group leest als een sprookje voor ondernemers. Beytullah Mert begon in 2019 samen met zijn drie boezemvrienden een kleine zaak in de online verkoop van huishoudelektro. In zijn eigen kelder. Vandaag runnen ze een stevig en gezond bedrijf in Heusden-Zolder met bol.com als verkoopkanaal. “Opvallen en klantenservice, daar draait het om”, zegt Beytullah.

BEMM is een acroniem voor de namen van de vier vrienden Beytullah Mert, Enes Hamarat, Muhammet Sögüt en Muhammet Alper Yavuz. De ondernemende vriendengroep stampte met kennis van zaken een e-commercebedrijf uit de grond. “Met een startkapitaal van 200 euro per persoon hebben we onze eerste producten gekocht en verkocht via bol.com”, vertelt Beytullah. “Daarmee was de bal aan het rollen. Die eerste maanden hebben we vooral uitgezocht hoe het platform werkt en hoe we er het meeste konden uithalen. Net toen we er helemaal klaar voor waren, brak corona uit.”

De vrienden hadden de juiste ondernemersreflex en spitsten hun assortiment toe op nuttige artikelen in coronatijd. “Geen mondmaskers of handgels, maar vooral tondeuses. Ik denk dat we in 2020 half Vlaanderen en Nederland van tondeuses voorzien hebben”, lacht de zaakvoerder. Zo gaf corona BEMM Group vleugels. Het jonge e-commercebedrijf bouwde een breed assortiment uit van keuken- en huishoudapparatuur, persoonlijke verzorging, elektro en meer. Van minder bekende merken waar de consument niet automatisch naar grijpt, dus zijn er andere middelen nodig om op te vallen tussen de 50.000 verkopers van bol.com. Zeker naar het jaareinde toe, want in november en december genereren de partners op het verkoopplatform 40% van hun omzet.

De klant verleiden

“Dus de vraag is: hoe val je op? Alles begint met de inhoud van je productadvertentie. Die moet duidelijk zijn en de klant een beetje verleiden. Met afbeeldingen die een stapje verder gaan dan die van de concurrenten. Wij doen dat met schaduw, diepgang en sfeerbeelden van onze producten. In de titel en de omschrijving gebruiken we zoekwoorden die de klant ook echt gebruikt. Bol.com heeft handige tools die ons daarbij helpen. Maar we doen dezelfde oefening voor de zoekwoorden op Google, want vele klanten komen via die zoekmachine bij een product op bol.com terecht. De juiste woorden zijn belangrijk. De ene klant zoekt op föhn, de andere op haardroger. Dus zorgen we ervoor dat beide woorden in de beschrijving staan.”

Jouw uithangbord

“Vergeet de prijs niet als extra uithangbord. Wij kopen marktconform in en bieden de klant eerlijke prijzen, met één oog op wat de concurrentie doet. Als we een nieuw product lanceren, passen we de penetratieprijsstrategie toe. Lage prijzen genereren traffic. Mensen klikken en kopen sneller, en laten nadien een positieve review achter. Want onze klantenservice is onze absolute troef. We luisteren naar de klanten, lossen eventuele problemen onmiddellijk op. En niet tevreden? Geld terug. Ons beoordelingscijfer bij bol.com is 9 en hoger. Dat is een gouden cijfer!”

Reviews, een scherpe prijs, relevante zoekwoorden en een goede conversiegraad leveren een hoge relevantiescore op. Hoe hoger die score, hoe hoger het product staat in de zoekresultaten van de klant. En dus hoe meer je opvalt.

Als dat allemaal goed zit, geeft BEMM Group haar 120 artikelen nog een extra duwtje met Adverteren via bol.com. “We maken er sponsored products van. Met deze advertentietool van bol.com koppelen we zoekwoorden aan onze artikelen. De experts van bol.com helpen ons de sponsorbedragen heel precies in te zetten en te spreiden, zodat we precies weten welke producten wanneer en hoe lang hoog op de lijst staan.”

Sponsored products is een onmisbare tool voor Beytullah. Alle producten krijgen een basissponsoring bij ons. “Nieuwe producten krijgen nog een extra duwtje. En seizoensartikelen sponsoren we heel hard. Om een idee te krijgen: afgelopen maand investeerden we met BEMM Group 12.500 euro in sponsoring. Dat leverde 815.000 vertoningen op, 29.000 mensen klikten en 2000 mensen kochten. Die gedetailleerde cijfers stelt bol.com ter beschikking voor elke partner.

Expert van bol.com

“BEMM Group maakt prima gebruik van de tools die bol.com aanreikt”, zegt Retail Media Consultant Paul Koole van bol.com. “Beytullah heeft heel goed ingezien dat uitnodigende en heldere productadvertenties heel belangrijk zijn. Met een correcte beschrijving, titels met de juiste zoekwoorden en duidelijke afbeeldingen. Als mensen op voorhand goed weten wat ze kopen, is de kans groot dat het product voldoet aan de verwachtingen en dat ze dus een goede score geven.”

Die hoge score is één van de parameters waarop het algoritme zich baseert om een product een hoge plaats op de zoekpagina toe te bedelen. “Net als de prijs en de levertermijn”, zegt specialist Paul Koole. “Maar dat is niet alles: het algoritme bepaalt ook samen met het bedrag dat je biedt, of jij de bieding als sponsored product wint.”

BEMM Group maakt gretig gebruik van sponsored products als marketingtool. “Een tip om het nog beter te doen: deel je assortiment in verschillende categorieën in. Dus differentieer je aanpak. Een bestseller heeft allicht niet hetzelfde sponsorbudget nodig als een nieuw product. Heb je een voorraad producten waar je vanaf wilt? Drijf je sponsorbudget voor deze categorie op. Je winstmarge daalt dan wel, maar je geraakt wel van je stock af.”

Het najaar is een bijzondere periode voor elke partner van bol.com.

“De feestdagen komen eraan, dus bekijk je assortiment eens grondig. Wat is een relevant artikel om nu extra in de kijker te zetten? Pas je biedingsstrategie voor de producten in deze categorie aan.”

Display advertising

Om nog meer op te vallen tussen de 50.000 partners van bol.com, raadt Paul display advertising aan. Jouw product duikt dan op op banners op de webpagina’s van bol.com. “Als je wilt opvallen bij iedereen die pannen zoekt, kan je adverteren op de banners in de online pannenwinkel. Maar je kan ook doelbewust adverteren bij mensen die eerder in de pannenwinkel zijn geweest. Als die bezoeker dan tot drie dagen later bol.com bezoekt om – bijvoorbeeld – een boek te kopen, dan krijgt die toch jouw advertentie voor de perfecte kookpan te zien.”

Kies je moment om te adverteren, is ook een tip. “Promotiecampagnes als Black Friday lokken niet alleen meer bezoekers, de conversieratio ligt ook hoger. Het is dus slim om tijdens deze campagne heel zichtbaar aanwezig te zijn, want de kans is groter dat de mensen niet alleen klikken maar ook kopen. Dus waarom dan niet investeren in wat meer display advertising of sponsored products?”

