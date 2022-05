‘Zonnebrandcrème gevaarlijk? Niet smeren is gevaarlijker dan smeren’

Over zonnebrandcrème smeren is op (sociale) media discussie ontstaan: Zonnebrandcrème blijft echter van groot belang in de bescherming tegen het risico op huidkanker, stelt Brigitte Boonen, UV experte bij Stichting tegen Kanker.

De zon kan schadelijke gevolgen hebben. We krijgen steeds meer zonneschade te verduren. Dat heeft enerzijds te maken met de toegenomen zonkracht (en aantal zonuren), maar anderzijds ook met ons gedrag. We gaan bijvoorbeeld meerdere keren per jaar op vakantie. De zonneschade stapelt zich op en geeft een grotere kans op huidkanker.

Huidkanker is de meest voorkomende kanker ter wereld en in België. Er komen meer dan 46.000 nieuwe gevallen per jaar bij. We stellen echter vast dat afgelopen jaar nog bijna 80% van de volwassen Belgen zijn verbrand door de zon en een kwart van de kinderen. Heel wat schade dus. Die schade kan je beperken met zon weren, met kleren én smeren.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Preventie is de enige strategie die de snelheid waarmee nieuwe kankers ontstaan kan doen afnemen en bovendien het meest kosteneffectief.

Beschermt zonnecrème echt tegen huidkanker?

Ondertussen is er een trend ontstaan om zonnecrème volledig af te zweren op sociale media. Dit vindt Stichting tegen Kanker erg zorgwekkend.

Zelfverklaarde experten, onder hen ook parlementsleden, niet gehinderd door enige kennis van zaken en diepgaande inzichten, katapulteren ons terug naar tijden toen onze kennis over uv-straling en zonneschade nog ontoereikend was. Dit zal het aantal huidkankers nog sneller doen toenemen.

Hebben de zelfverklaarde experten een punt?

Stichting tegen Kanker ontkent niet dat er naast het positieve effect van zonnebrandcrème op het

voorkomen van huidkanker ook mogelijke nadelen zijn zoals allergische reacties, aanwezigheid van

hormoonverstoorders en potentiële gevolgen op het milieu.

Uiteraard moeten we dit monitoren en opvolgen. Net zoals we moeten controleren dat wat er op de verpakkingen van zonnebrandcrèmes staat effectief klopt en ze uit de markt nemen indien nodig. Maar we moeten het kind niet met het badwater weggooien. Het is niet omdat zonnecrèmes niet altijd goed toegepast worden of omdat er crèmes op de markt zijn die niet in overeenstemming met de wet zijn dat we ze volledig moeten bannen.

Niet smeren is gevaarlijker dan smeren

Natuurlijk willen we dat mensen buiten gaan sporten, met vrienden afspreken, tuinieren … Stichting

tegen Kanker wil iedereen gewoon aanzetten om dit zo veilig mogelijk te doen zodat we ze later niet

terugzien in de zorg.

We kunnen ons ook inbeelden dat heel deze discussie kwetsend is voor de 300.000 patiënten die er momenteel rondlopen. Een goed evenwicht zoeken tussen zich blootstellen aan en zich beschermen tegen de zon is de boodschap.

Meer info: https://uvindex.be/nl