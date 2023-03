‘Niemand die meer begaan is met zijn of haar winkel en het winkelpersoneel, dan de zelfstandige uitbater’

“Het is niet omdat de Delhaize medewerkers zich onheus behandeld voelen, dat de zelfstandige winkeluitbaters de kop van jut moeten zijn. Deze vooroordelen zijn echt van de pot gerukt. Een goede winkeluitbater zorgt juist goed voor zijn meest kostbare kapitaal: zijn of haar medewerkers,” schrijft Vlaams parlementslid Vera Jans (cd&v). Haar echtgenoot is zelfstandig uitbater van Carrefour-filialen.

Het nieuws dat Delhaize 128 winkels in eigen beheer wil laten overnemen door zelfstandige eigenaars, ontketende een reeks aan emotionele reacties bij de werknemers en hun vakbonden. De vakbondsafgevaardigden schuwden de grote woorden niet. De zelfstandige uitbaters worden weggezet als “slavendrijvers” en hun medewerkers zijn “mensen met een hondenjob”. Dit soort dingen worden vandaag gezegd en geschreven. Dit komt dan ook hard binnen bij de vele ondernemers.

Het is niet omdat het Delhaize personeel zich vandaag door het hoofdbedrijf onheus behandeld voelt dat de zelfstandige winkeleigenaars kop van Jut moeten zijn in het debat. De winkels in uitbating van het moederbedrijf zijn blijkbaar verlieslatend. De winkels van de zelfstandige uitbaters zijn dat blijkbaar niet. Het is het moederbedrijf dat deze beslissing neemt. Dit staat totaal los van de zelfstandige winkeluitbaters die het hoofd boven water trachten te houden voor zichzelf én hun medewerkers in een Vlaanderen waarin er een grandioos overaanbod is aan supermarkten. Maar ook dat besef zal pas langzaam binnensijpelen.

Zelfstandige winkeleigenaars en -uitbaters nemen bijzonder grote risico’s, niet in het minst financieel. Ze werken zich doorgaans uit de naad en creëren ook nog eens jobs die voor het inkomen van heel wat andere mensen zorgen. De zogenaamde slavendrijvers zijn mensen die met eigen én geleend kapitaal het beste maken van hun winkel en die zorgen voor hun meest kostbare kapitaal: zijn of haar personeel. Het is het team van medewerkers dat een winkel maakt, nog meer dan het assortiment, aanbod, ligging of wat dan ook. Eigenaars kennen hun medewerkers met naam en voornaam, en in goede en slechte tijden. Meer nog, de winkeleigenaar weet vaak als eerste van persoonlijke problemen of vervelende situaties. Niet zelden wordt dan samen naar oplossingen gezocht, of uurroosters op maat gemaakt.

Niemand die meer begaan is met zijn of haar winkel en het winkelpersoneel dan de zelfstandige uitbater. Deze mensen staan mee op de werkvloer en schrijven samen met hun team één verhaal. Deze mensen in dit verhaal wegzetten als “slavendrijver” is dan ook van de pot gerukt.

Werknemers die bij een zelfstandige uitbater aan de slag gaan behouden hun rechten. Maar niet alles is in uren en geld uit te drukken. Het zijn de duizenden en duizenden mensen die vandaag werken voor een zelfstandige eigenaar die zich gewaardeerd en gekend voelen. Misschien is dat ook iets dat de mensen die vandaag vrezen voor hun toekomst binnen Delhaize kunnen meenemen. Chapeau voor al deze medewerkers en voor hun zelfstandige uitbaters die dag in dag uit met hun zaak inzitten en de beste zorg dragen voor hun personeel.

Dus stop met de zelfstandige winkeluitbaters te zien als de baarlijke duivel, maar geef hun en hun team het respect dat élke ondernemer en werknemer verdient.