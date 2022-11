‘Met de post verliep het vroeger efficiënter’

Sinds de komst van de eBox is het een digitale warboel geworden, schrijft Ewald Pironet.



Vroeger was het eenvoudig: u keek gewoon in uw brievenbus. Want daarin dropte de postbode al uw post, ook belangrijke brieven zoals uw aanslagbiljetten voor de personenbelasting, onroerende voorheffing, verkeersbelasting, verkeersboetes, noem maar op. In naam van de vooruitgang kwam daar vijf jaar geleden verandering in. Sindsdien is de chaos alleen maar toegenomen.

Het was huidig premier Alexander De Croo (Open VLD) die eind 2017 als federaal minister van Digitale Agenda in zijn beleidsnota schreef dat ‘elke burger en elk bedrijf in het voorjaar van 2018 één digitale brievenbus krijgt waar ze op één centrale en beveiligde plek al hun digitale communicatie kunnen ontvangen en beheren’. Toen bestonden bijvoorbeeld Zoomit en Doccle al, maar de overheid zou met eBox voor één allesomvattende elektronische brievenbus zorgen, met één simpele login. Volgens De Croo zou het leiden tot ‘minder rompslomp, minder gedoe en minder tijdverlies’.

Veel mensen hebben blijkbaar zonder het goed te beseffen hun eBox geactiveerd.

Dat valt tegen. Enige tijd geleden bekende de voorzitter van een van de grootste banken van ons land dat al die elektronische brievenbussen een kluwen waren, waar hij nog nauwelijks zijn weg in vond. Wat moet dat dan zijn voor minder financieel en digitaal onderlegde burgers?

Een paar weken geleden bleek dat 250.000 Vlaamse eigenaars van een woning, bouwgrond of ander vastgoed hun jaarlijkse onroerende voorheffig niet betaald hebben. Bij de meesten van hen was de aanslag digitaal aangekomen: bijna een kwart van de mensen die een digitaal aanslagbiljet kregen, betaalde niet tijdig. Bij de mensen die een aanslagbiljet op papier kregen, was dat geen 10 procent.

Veel mensen hebben blijkbaar zonder het goed te beseffen hun eBox geactiveerd, bijvoorbeeld om de uitnodiging voor de coronavaccinatie te ontvangen. Zo hebben ze meteen de overheidsdiensten de toestemming gegeven om alle post naar de eBox te sturen. En het is onmogelijk om die post digitaal én op papier te krijgen. Er wordt wel een mail verstuurd als er een nieuw document in uw eBox belandt, maar ook dat loopt vaak mis. En zoals we bij de voorbereiding van dit stukje zelf konden ervaren, durft het inloggen ook nog wel eens fout te lopen.

Vijf jaar na de lancering heeft ‘één digitale brievenbus’ voor elke burger niet geleid tot ‘minder rompslomp, minder gedoe en minder tijdverlies’. Het is jammer te moeten vaststellen, maar met de post verliep het vroeger efficiënter. Al moeten we daaraan toevoegen dat de post vroeger efficiënter werkte dan vandaag.