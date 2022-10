Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.

Stel u voor dat Sammy Mahdi zijn indexering van de kinderbijslag wél had binnengehaald. Zo’n 8 euro zouden ouders er dan per kind op vooruitgaan. Denkt u dat hij daar veel sympathie mee had gewonnen, of zelfs maar de aandacht getrokken? Ik geloof niet dat veel mensen hadden opgekeken van dat ene lijntje in de Vlaamse begroting, ook al omdat de regering-Jambon met Wouter Beke als welzijnsminister vorig jaar nog maar had bespaard op die indexering. Nee, Mahdi mag héél blij zijn dat N-VA en Open VLD dwarslagen en uiteindelijk zelfs niet wilden toegeven. Het spektakel dat we vorige week van hem te zien kregen – goochelend met fundamentele principes, rode lijnen en de welvaart van 6,6 miljoen Vlamingen – had hij anders niet kunnen opvoeren.

Ik moet wel zeggen dat het voor mij ook niet per se had gehoeven.

Van alle toeschouwers die deze profileringsact drie dagen lang moesten aanzien, had ik nog het meest te doen met Benjamin Dalle en Jo Brouns. Die jongens hadden vorige week wel willen ruilen met Vincent Van Quickenborne in zijn safehouse. De twee ministers van CD&V moesten aan de onderhandelingstafel blijven zitten terwijl hun voorzitter zijn nummertje maakte. De ene – zo stel ik het mij voor – praatte de tijd vol met N-VA en Open VLD, de andere had de handen vol met het beantwoorden van alle sms’en en appjes van Hilde Crevits. In de tussentijd biddend, ook dat nog eens, dat Mahdi eindelijk zou inbinden.

Woensdag in de vooravond werden ze uit hun lijden verlost, met een tweet van Mahdi die hij waarschijnlijk al dagenlang tussen zijn drafts had klaarstaan. Hij trok zichzelf dan toch de broek af, om met zijn eigen woorden van twee dagen eerder te spreken. Daarmee bespaarde hij Brouns en Dalle dat ze nog een nacht hadden moeten doorpruttelen, want evengoed had hun voorzitter dat tweetje pas donderdagochtend vanuit zijn bed kunnen versturen, waarna hij zelf fris gewassen naar de radiostudio’s was getrokken.

Brouns en Dalle mochten even komen bekomen in De afspraak op vrijdag, maar het is helaas nog niet voorbij voor de twee. Ze zullen vast geschrokken zijn toen ze op Instagram lazen dat Crevits vier weken rust voorgeschreven kreeg van haar dokter. Hopelijk voor hen komt Ventilus of het stikstofdossier in oktober niet weer op de tafel van de ministerraad. Twee dossiers waarvan elk zinnig mens de oplossing nu al kan dicteren, maar waarvoor Mahdi eerst nog een nieuw rondje zal willen lopen. Waar zal de rode lijn dan weer eens liggen? Hou vol, Benjamin en Jo. Na de herfstvakantie is Hilde vast wel weer terug.