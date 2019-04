Met haar bureau Refu Interim werkt Farah Laporte aan de integratie van vluchtelingen: 'Het is geen goed idee om ze op dat leefloon te laten zitten terwijl ze Nederlands leren.'

Zottigheid als hefboom voor integratie, lees je wanneer je Refu Interim googelt. Achter de luchtige baseline gaat een duidelijke missie schuil: erkende vluchtelingen aan vrijwilligerswerk helpen, zodat ze een sociaal netwerk kunnen ontwikkelen en Nederlands leren.

Dat lijkt te werken, zegt coördinator Farah Laporte. 'In ons eerste jaar hebben we 150 vluchtelingen aan vrijwilligerswerk geholpen bij 60 à 70 organisaties. Vorig jaar waren het er al 250. Als er nu iemand op een familiefeest tekeergaat tegen vluchtelingen, heb ik argumenten om dat te weerleggen. Dat ze onze jobs afpakken? Na drie jaar heeft nog maar de helft van de vluchtelingen werk. Dat ze onze sociale zekerheid uithollen? Ze kunnen niet anders, omdat alles zo traag gaat.'

'Het is geen goed idee om ze op dat leefloon te laten zitten terwijl ze Nederlands leren. Je moet dat proces kunnen versnellen. Onderzoek wijst uit dat wie vrijwilligerswerk op zijn cv heeft staan minder wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.'

'Dat zeg ik tegen alle culturele organisaties waarmee we samenwerken en die iets voor vluchtelingen willen doen: doe niet iets rond hen of voor hen, maar doe iets mét hen. Dat is echt belangrijk.

