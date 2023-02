Zes arrestaties voor handel in glasaaltjes, het ivoor van de zee

Op de luchthaven van Zaventem zijn vrijdag zes personen gearresteerd voor de smokkel van 200 kilo glasaaltjes, oftewel babypalingen. Dat is een diersoort met bedreigde status die dus niet verhandeld mag worden. De geschatte waarde van deze vangst is zowat 400.000 euro op de ‘zwarte markt’.

De douane van Brussels Airport stelde vrijdag vast dat er voor een vlucht achttien identieke koffers waren ingecheckt, allen verpakt in plasticfolie. De bagage werd gescand en de koffers bleken ook dezelfde inhoud te hebben. Eén koffer werd daarom geopend om de inhoud te controleren. En daarin bleken plastic zakken gevuld met water en glasaaltjes te zitten, met bevroren flessen water als koelmiddel. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde zaterdagavond.

Glasaaltjes zijn bedreigde dieren die niet verhandeld mogen worden zonder de nodige certificaten. Die moeten aangevraagd worden bij de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Er was echter geen uitvoervergunning voorhanden. Hoewel de Europese Unie al jaren een verbod op alle import en export van de vis hanteert, werden volgens schattingen van Europol in 2019 jaarlijks zo’n 350 miljoen glasalen gesmokkeld vanuit Europa.

Lucratiever dan ivoor

Glasaaltjes worden voornamelijk in Azië verkocht. Daar worden ze opgekweekt tot palingen en vervolgens doorverkocht, onder meer in de Verenigde Staten en Canada. Met de smokkel van glasaal wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 3 miljard euro verdiend.

De zwarte handel in glasaaltjes rendeert zelfs beter dan ivoor. Volgens cijfers van natuurbeschermingsorganisatie Save The Elephant daalden de ivoorprijzen in 2017 tot ongeveer 670 euro per kilo. Een kilo glasaal kost doorgaans tussen de 200 en 300 euro per kilo. Gesmokkelde visjes kunnen op de zwarte markt wel 1.100 euro en soms meer opbrengen. In 2018 nam Europol 15 miljoen illegaal gevangen glasalen in beslag, en arresteerde 153 smokkelaars, voornamelijk in Spanje, Portugal en Frankrijk bericht de Nederlandse zender RTL.

Na controle van de overige koffers en van de passagiersgegevens op de luchthaven van Zaventem bleek dat zes passagiers van Maleisische afkomst in totaal 200 kilo glasaaltjes via Qatar en Vietnam naar Maleisië wilden smokkelen. De geschatte waarde hiervan op de “zwarte markt” is zowat 400.000 euro, schrijft persagentschap Belga.

De douane nam contact op met het parket, die de arrestatie van de zes personen heeft bevolen. Zij werden onderschept voor het vertrek van hun vlucht. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd die de zes personen zaterdag heeft verhoord en onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Ze verschijnen donderdag voor de raadkamer. De maximumstraf voor smokkel van bedreigde diersoorten is een gevangenisstraf van vijf jaar.