Zenvo brengt hypercar Aurora

Zenvo kondigde begin dit jaar zijn ultieme hypercar aan. En nu is er de Aurora, hun lichtste en snelste model.

Zenvo is een kleine constructeur uit Denemarken die enkel hypercars bouwt. De merknaam is een verwijzing naar de namen van de oprichters van het merk die hun activiteiten in 2007 hebben opgestart. Het merk hecht ontzettend veel belang aan design en dat is ook niet verwonderlijk want vormtaal is een belangrijk exportproduct van Denemarken getuige de creaties van Arne Jacobsen of bijvoorbeeld van Bang & Olufsen. In 2008 werd de eerste Zenvo ST1 gelanceerd en dat was een bolide die door een geblazen V8-motor werd aangedreven. ,

50 stuks

De Aurora wordt komt er meteen in twee varianten: Agile en Touring. Het (Deense) design is van de hand van huisontwerper Christian Brandt die er prat op gaat dat vorm ondergeschikt is aan functie. De Agile heeft een agressieve aerodynamische vorm, een spartaans interieur, achterwielaandrijving en een gewicht van amper 1.300 kg. De Touringversie kent een iets klassiekere look, een luxueuze afwerking en twee extra elektromotoren op de vooras zodat hij over vierwielaandrijving beschikt. Van beide modellen worden 50 exemplaren gepland en de productie zou in 2026 starten.

De motor werd ontwikkeld bij Mahle Powertrain en centraal in het chassis van de Aurora gemonteerd. De 6.6 liter grote V12-motor wordt aangeblazen door vier turbo’s en het is de krachtigste verbrandingsmotor die tot nu toe in een ‘straatlegale’ auto is gemonteerd. De bolide kan verder rekenen op een bijkomende (lichtgewicht) elektrische motor zodat het systeemvermogen stijgt tot 1.850 pk. Er is eveneens een ‘zero emission’-rijmodus waarbij een rijbereik tot 35 km mogelijk is. De prestaties zijn ronduit hallucinant met een acceleratievermogen (0 tot 100 km/u) in 2,3 seconden en een topsnelheid van 450 km/u.