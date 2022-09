Zeker 250.000 mensen namen afscheid van Britse koningin in Londen

Meer dan 250.000 mensen hebben afscheid genomen van de overleden Britse koningin Elizabeth II, die van vorige week woensdag tot maandagochtend was opgebaard in Westminster Hall. Dat meldt de Britse minister van Cultuur, Michelle Donelan. Het zou nog niet gaan om het definitieve cijfer, zei ze dinsdag aan de zender Sky News.

Talrijke mensen wachtten urenlang om de gesloten kist te zien. Commentatoren wezen erop dat het door de minister genoemde cijfer lager was dan bij de vader van Elizabeth, koning George VI. Na zijn dood in 1952 kwamen zowat 300.000 mensen hun respect tonen.

Vanwege de grote belangstelling was de rij door Londen kilometerslang en moesten mensen ook ’s nachts uren in de rij staan. Over kosten van de staatsbegrafenis kon Donelan geen details vrijgeven. “Ik denk dat het Britse publiek zou argumenteren dat het geld goed is besteed”, zei de minister.

‘We hebben zoveel duizenden buiten gezien en ik denk niet dat iemand kan beweren dat onze overleden koningin dit afscheid niet heeft verdiend, gezien de plicht en onbaatzuchtige dienst die ze meer dan 70 jaar lang heeft getoond.’