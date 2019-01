Zijn led-schermen gevaarlijk?

Elk jaar staat er weleens in de kranten dat led-lampen gevaarlijk zijn. Het blauwe licht beschadigt je ogen en zou zelfs kanker veroorzaken. En toch gaan we steeds meer led's gebruiken - denk maar aan je tv, computer of smartphone. Maar ook gewone lampen zijn tegenwoordig led-lampen. Moeten we ons zorgen maken? Professor Philippe Smet is fotonicus aan UGent en houdt zich dus bezig met licht. Hij zet de feiten op een rijtje.