Het is 'zeer onwaarschijnlijk' dat er de komende dagen ruimteafval van een Chinese draagraket op de aarde zal storten. Dat zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De raket zou mogelijk zondag terugkeren in de atmosfeer.

Volgens Wang Wenbin, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zal de raket opbranden en vernietigd worden bij terugkeer in de atmosfeer. 'De kans dat er schade wordt toegebracht in de lucht of op de aarde is zeer onwaarschijnlijk', benadrukte hij vrijdag tijdens een persconferentie.

Draagraket

China lanceerde vorige week donderdag de draagraket 'Lange Mars 5B'. Het betekende de start van de bouw van het Chinees ruimtestation Tiangong (Hemelpaleis).

Een deel van de raket bevindt zich nu in een baan rond de aarde. De draagraket verliest geleidelijk aan hoogte, maar aangezien het projectiel snel rond de aarde draait, is het moeilijk te voorspellen waar en wanneer het in de atmosfeer zal terechtkomen.

Ruimtevaartexperten hadden dinsdag al gewaarschuwd voor een 'ongecontroleerde' terugkeer in de atmosfeer. Het ontwerp van de raket laat na de lancering niet meer toe het tuig te sturen om op een bepaald punt neer te storten. De Verenigde Staten sluiten niet uit dat de brokstukken in een dichtbevolkt gebied kunnen neerstorten en houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Indien de draagraket niet volledig opbrandt, is het mogelijk dat ruimteafval in Europa neerstort, volgens specialisten van het Europese Ruimtevaartbureau ESA. Delen van Spanje, Italië en Griekenland liggen in het risicogebied dat door de specialisten is vastgesteld. De eventuele resten van de raket kunnen ook in zee neerstorten.

Mogelijk keert de raket zondag tussen ongeveer 19.00 uur en 20.00 uur terug in de atmosfeer.

