De vraag is niet 'waar gaan we zaterdag een terrasje doen?', maar 'waar stort het puin van een Chinese draagraket dit weekend neer?'

Vanaf 8 mei is het met een bang hartje uitkijken naar delen van het grootste en zwaarste Chinese ruimtetuig ooit. Die zullen in plaats van op te branden in de atmosfeer op aarde neerstorten. De vraag is op welke plek?

Vanaf 8 mei is het met een bang hartje uitkijken naar delen van het grootste en zwaarste Chinese ruimtetuig ooit. Die zullen in plaats van op te branden in de atmosfeer op aarde neerstorten. De vraag is op welke plek?Toch hoeft u zich zaterdag, nippend aan uw frisse pint op een terras, geen zorgen te maken dat u plots een stuk ruimteafval op uw hoofd krijgt. De Lange Mars-5B raket, die vorige week samen met een module voor een Chinees ruimtestation werd gelanceerd, beweegt zich momenteel ongecontroleerd aan een snelheid van 7 kilometer per seconde in een elliptische baan rond de aarde, maar komt niet hoger dan 41 graden noorderbreedte. België ligt op 50 graden noorderbreedte. Maar wie moet dan wel met de daver op het lijf naar de hemel turen? Waar en wanneer het ding precies de atmosfeer induikt, is helaas nog een raadsel. Dat zullen we pas enkele uren voor de intrede weten, vanaf 8 mei. Een en ander hangt af van hoe uitgezet of gekrompen de atmosfeer is doormiddel van zonneactiviteit. Het Amerikaanse leger volgt het 30 meter lange object, omgedoopt tot 2021-035B, nauwgezet op, samen met 27.000 andere menselijke objecten in een lage baan rond de aarde die mogelijk een gevaar vormen. De kans bestaat dat het object neerstort ergens in Europa, aldus specialisten van het Europese Ruimtevaatrbureau ESA. Delen van Spanje, Italië en Griekenland liggen in het risicogebied dat is vastgesteld tussen 41 graden noorderbreedte en 41 graden zuiderbreedte. China wil niet zeggen of het raketonderdeel zich al dan niet gecontroleerd voortbeweegt, maar noemt de paniek in het Westen een 'hype'. De Chinezen menen dat er geen enkele reden tot bezorgdheid is. De materialen zullen grotendeels opbranden in de atmosfeer en slechts een klein deeltje zal vervolgens neerstorten in internationale wateren, aldus China. Dat is een niet onlogisch uitspraak, aangezien onze planeet voor meer dan 70 procent uit water bestaat. Ook Jonathan McDowell, astrofysicus van de Harvard University, verwacht dat de crash in de oceaan zal plaatsvinden. De impact zou vergelijkbaar zijn met het neerstorten van een klein vliegtuigje. 'De laatste keer dat China een Lange Mars-5B raket lanceerde, vlogen er grote stukken metaal door de lucht die gebouwen in Ivoorkust vernielden,' zegt hij aan The Guardian. 'We hebben veel geluk gehad dat niemand gewond raakte.'Hoewel er nogal wat onzekerheden zijn, staat één ding wel vast. China had deze situatie kunnen vermijden. Wanneer ruimtevarende landen een vracht vervoeren en een gebruikte rakettrap afgooien, zorgen ze er doorgaans voor dat die trap niet te hoog of te snel gaat zodat die niet in een baan rond de aarde komt. In plaats daarvan kiest men voor een parabolisch suborbitaal traject, wat betekent dat het tuig na het gedane werk onmiddellijk op een voorspelbare manier terug naar de aarde valt in onbevolkt gebied. In het geval van lanceringen op het Amerikaanse Cape Canaveral is dat de Atlantische oceaan. In het geval van China, dat zijn lanceringen vanuit het lanceercentrum Wenchang, op het tropische eiland Hainan, doet, is de vuilnisbelt meestal de Stille Oceaan. Dat is echter niet het geval voor de Lange Mars-5B, die samen met een ruimtestationmodule mee in een baan rond de aarde ging. Dankzij een sturingssysteem blijft de module stabiel, terwijl de rakettrap een meer hobbelig parcours aflegt en door de zwaartekracht uiteindelijk op aarde zal neerstorten. Het feit dat China de raket mee naar de ruimte liet gaan, duidt op nonchalance, vinden experts. Het is van 1990 geleden dat een tuig van meer dan 10 ton ongecontroleerd terugkeerde naar de aarde. Het stuk van de Lange Mars-5B raket weegt zo'n 22 ton. Het komende jaar zullen nog meer Lange Mars-5B raketten de ruimte worden in gestuurd. China is momenteel bezig aan de montage van het Chinese ruimtestation (CSS) of Tiangong ('Hemels Paleis') dat meer dan een jaar in beslag zal nemen met behulp van tien opeenvolgende missies (waarvan vier bemand). De voorgaande twee Chinese ruimtestations, Tiangong-1 en Tiangong-2, stortten respectievelijk in 2018 en 2019 (gecontroleerd) neer op aarde.Het CSS moet dienen als basis voor grootschalige operaties als bemande missies naar de maan, ruimtetoerisme en ruimtewetenschap. China heeft tientallen jaren miljarden geïnvesteerd in zijn ruimteprogramma om de achterstand in te lopen op Europeanen, Russen en Amerikanen.Het Chinese station zal opereren in een lage baan om de aarde (tussen 340 en 450 km hoogte) en lijken op het oude Russische station "Mir" (1986-2001). Ter vergelijking: het zal ongeveer drie keer kleiner zijn dan het internationale ruimtestation (ISS). China stuurde in 2003 zijn eerste astronaut de ruimte in. Begin 2019 landde het land een machine aan de andere kant van de maan - een wereldprimeur. Vorig jaar bracht China monsters van de maan mee en voltooide het Beidou, zijn satellietnavigatiesysteem (concurrent van de Amerikaanse gps).De Chinezen zijn deze maand ook van plan om een robot op Mars te laten landen. Het heeft ook aangekondigd dat het een maanbasis wil bouwen met Rusland.