Werkt het wereldwijde web ook op Mars?

Kun je je leven voorstellen zonder internet? Niet snel even iets opzoeken op wikipedia, geen emails of whatsapp meer, zelfs geen Universiteit van Vlaanderen-podcast om je pendeluren mee door te brengen. Gelukkig zijn we overal en altijd 'verbonden' als we dat willen. En wat met de toekomst wanneer Elon Musk de eerste Mars-kolonies heeft gebouwd? Zou het internet daar ook werken? Prof. Ruben Verborgh van Ugent over de principes van het wereldwijde web.