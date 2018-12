Wereldaidsdag: 'Er zijn nog veel misverstanden over hiv'

Het aantal hiv-diagnoses in België daalt en de ziekte is ook steeds beter te behandelen. Toch blijft preventie levensbelangrijk. Dorothy Mawusi Adobea probeert de Sub-Sahara Afrikaanse gemeenschap in Vlaanderen te sensibiliseren. 'Omdat mensen nog steeds zo bang zijn van de ziekte, durven ze zich niet laten te testen.'