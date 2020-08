Wat Zegt de Wetenschap: Solden: waarom koop je dingen die je niet nodig hebt?

De solden zijn weer in het land. Zwicht jij ook voor iedere min X procent of ben jij een harde tante die "neen" kan zeggen tegen al die koopjes? Als je het eerste type bent, heb je waarschijnlijk ook al eens spijt gehad als je weer thuis was van je veroveringstocht. Hoe komt dat toch? Dat we plots niet meer rationeel lijken na te denken als we aan het winkelen zijn? Lieve Douce - marketingexperte van UHasselt - vertelt dat het niet enkel aan jou ligt, maar ook aan de winkels die de ideale verleidingsstrategieën gebruiken.