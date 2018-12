Wat kan je terugvinden in een druppel bloed?

Uit een druppel bloed kunnen we véél kennis halen. We kunnen aangeboren afwijkingen bij een pasgeboren baby opsporen, maar één druppel bloed verraadt ook of je vandaag, vorige week of vorige maand alcohol hebt gedronken. Of drugs hebt gebruikt. Of je medicijnen flink neemt. Tot wat de wetenschap nog allemaal in staat is, dat legt toxicoloog Christophe Stove van de UGent uit in dit college.