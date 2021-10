Wat is nu eigenlijk het beste dieet?

Mag jij gerust wat kilo's afvallen? Ooit al eens op dieet geweest? En welk dieet was dat dan? Een eiwit-, paleo- of keto-dieet? Atkins, Montignac of Pascal Naessens? Crashdiëten of langzaam afvallen? Wat is nu eigenlijk het beste dieet? Wat werkt echt? Prof. dr. ir. Christophe Matthys is voedingsexpert aan de KU Leuven en legt het uit met de hulp van die goeie, oude voedingsdriehoek.