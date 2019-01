Was jouw eerste reis alleen ook een teleurstelling?

Jonge mensen geven hun geld liever uit aan reizen dan aan materiële goederen of hun spaarboekje. Volgens antropoloog Noël Salazar van de KU Leuven draaien deze ervaringen ook vaak uit op een sisser (hoewel heel weinig jongeren dat toegeven). Maar is dat dan per se ook een slechte zaak?