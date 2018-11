Was de eerste superheld een vrouw?

Elastigirl en Wonder Woman werden als eerste vrouwelijke superhelden van het afgelopen decennium geprezen in de pers. 'De stoerste superheld draagt een rokje!', 'Elastigirl is een feministisch icoon!' Anke Brouwers van Universiteit Antwerpen kijkt als filmhistorica 100 jaar terug en ziet dat in de stille film vrouwen niet zo'n brave doetjes waren. Hun heldhaftighaftigheid en populariteit doet Supergirl het schaamrood op de wangen krijgen. Er werden zelfs hele reeksen aan deze Serial Queens gewijd.