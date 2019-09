Een nieuw rapport van het IPCC toont hoe de oceanen, die tot nu toe een goede vriend van de mens zijn, kunnen uitgroeien tot onze ergste vijanden. Wat betekent dat?

De klimaatexperts van de Verenigde Naties hebben het langverwachte Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC) klaar over de erbarmelijke staat van oceanen, kustgebieden, poolgebieden, ijskappen en gletsjers. Het rapport, waar drie jaar lang is aan gewerkt, compileert bijna 7000 bestaande wetenschappelijke publicaties.

...