Waarom roepen geuren zo'n sterke herinnering op? (video)

Je ruikt eau de cologne 4711 en plotsklaps sta je in de woonkamer van je grootmoeder. Een zweem van lavendel zweeft voorbij en je bent ineens terug 8 jaar op vakantie in de Provence. Geuren hebben de mogelijkheid om heel levendige herinneringen op te wekken, meer nog dan foto's. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is er zo speciaal aan onze reukzin? Dr. Ann Van der Jeugd (KU Leuven) legt uit!