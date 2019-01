Waarom is de stierkikker gevaarlijk?

De Amerikaanse stierkikker is imposant maar niet bepaald schattig. Hij eet praktisch alles wat in zijn muil past. En hij kwaakt niet, maar loeit. Zijn aanwezigheid hier is geen goede zaak voor de biodiversiteit van onze natuur. Biologe Sarah Descamps van de UHasselt komt in dit college op voor de inheemse soort, de groene kikker.