Waarom herinneren mensen met dementie zich enkel hun jeugd?

Waarom herinneren personen met dementie vaak wel details uit hun jeugd, maar niet dat je gisteren op bezoek kwam? Of is dat een fabeltje? Neuroloog Sebastiaan Engelborghs (UAntwerpen & VUB) zoekt uit of we dementie niet vroeger kunnen opsporen. Of toch de meest bekende vorm van dementie: Alzheimer.