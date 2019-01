Waarom geeft je kat je kopjes?

Ziet je kat je wel graag? Of profiteert ze gewoon van je huis, je zetel en het eten? Heb jij een kat of heeft je kat jou? Professor Tiny De Keuster is dierenarts én experte gedrag van honden en katten. Voor de Universiteit van Vlaanderen legt ze de ziel van de kat bloot.