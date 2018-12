Waarom gebruiken we drugs niet meer als medicijn?

In het Engels betektent 'drugs' gewoon 'medicijnen', en dat is lang niet zo gek. Wist je bijvoorbeeld dat cocaïne vroeger gebruikt werd als keelpijnverzachter of als een dropje werd opgezogen tegen tandpijn? En om te vermageren werden er amfetamines verkocht. Dat gebeurde tot men de neveneffecten begon te zien. Professor Philippe Jorens werkt op de dienst intensieve zorgen van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Hij ziet ziet op een dag wel wat drugs die zijn patiënten beter niet hadden gebruikt.