Nederlandse onderzoekers hebben voor het eerst de aanwezigheid van minuscule plastic deeltjes kunnen aantonen in de menselijke bloedbaan.

De onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Deltares en van Amsterdam UMC hebben een speciale methode ontwikkeld om micro- en nano-plastic deeltjes in menselijk bloed op te sporen. Ze pasten de methode toe op het bloed van 22 anonieme donoren en gingen op zoek naar de aanwezigheid van vijf verschillende polymeren, de bouwstenen van plastic.

Driekwart van de proefpersonen bleken plastic in het bloed te hebben. Daarmee levert het onderzoek voor het eerst bewijs dat plastic deeltjes bij mensen in de bloedsomloop terecht kunnen komen. Laboratoriumexperimenten hadden daar al eerdere aanwijzingen voor geleverd.

'We hebben nu aangetoond dat onze bloedsomloop, onze levensrivier als het ware, plastic meevoert', zegt onderzoekster Heather Leslie, een van de auteurs van het onderzoeksrapport.

PET meest aangetroffen

In het bloed van de proefpersonen bedroeg de totale concentratie plastic deeltjes gemiddeld 1,6 µg/ml, wat te vergelijken is met één theelepel plastic in 1000 liter water. Een kwart van de geteste donoren had geen aantoonbare hoeveelheden plastic deeltjes van welke soort dan ook in het bloed.

Polyethyleentereftalaat (PET), polyethyleen en styreenpolymeren waren de meest aangetroffen soorten plastic in de bloedmonsters. Polypropyleen werd ook geanalyseerd, maar alle concentraties waren te laag om nauwkeurig te kunnen worden gemeten.

De vraag stelt zich nu hoe schadelijk dat is, zeggen de wetenschappers: hoe gemakkelijk kunnen deze deeltjes vanuit de bloedbaan in weefsels terechtkomen, bijvoorbeeld in organen zoals de hersenen?

'Deze dataset is de eerste in zijn soort en moet worden uitgebreid om inzicht te krijgen in hoe wijdverspreid plasticvervuiling is in het lichaam van mensen en hoe schadelijk dat kan zijn', zegt medeauteur Marja Lamoree. 'Met dat inzicht kunnen we bepalen of blootstelling aan plastic deeltjes al dan niet een risico voor de volksgezondheid vormt.'

