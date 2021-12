Chinese onderzoekers hebben een correlatie gevonden tussen darmontstekingen en microplastics. Wie bijvoorbeeld de ziekte van Crohn heeft, heeft opvallend meer microplastics in hun ontlasting.

Microplastics zijn minuscule kleine stukjes plastic. En ze zijn overal: in flessenwater, ons voedsel en zelfs de lucht. Volgens recente schattingen consumeren we er jaarlijks tienduizenden van, maar de gevolgen voor de gezondheid zijn nog een groot vraagteken.

Onderzoekers hebben nu ontdekt dat mensen met ontstekingsaandoeningen aan de darmen meer microplastics in hun ontlasting hebben dan gezonde onderzoekspersonen. Ze vermoeden dat de fragmenten een invloed hebben op het ziekteproces.

Inflammatoire darmziekten (IBD), waarvan de ziekte van Crohn een van de bekendste is, nemen wereldwijd toe. Van de aandoeningen is geweten dat ze veroorzaakt of verergerd kunnen worden door voeding en omgevingsfactoren. Nu blijkt uit het onderzoek ook een verband met microplastics.

Plastic verpakkingen

Het team nam stoelgangstalen van 50 gezonde mensen en 52 patiënten met IBD uit verschillende streken in China. Daaruit bleek dat de stoelgang van IBD-patiënten anderhalve keer meer deeltjes per gram bevatten. Vaak waren er ook meer minuscule deeltjes, kleiner dan 0,05 millimeter. De twee meest voorkomende soorten plastic in beide groepen waren PET, gebruikt in flessen en voedingsverpakkingen, en polyamide, dat vooral in textiel gebruikt wordt. Patiënten met ernstigere IBD-symptomen hadden meestal hogere niveaus van fecale microplastics.

De resultaten in het tijdschrift Environmental Science & Technology lijken aan te tonen dat mensen met IBD mogelijk werden blootgesteld aan hogere concentraties microplastics in hun maag-darmkanaal. Maar daarmee is het nog niet duidelijk of er werkelijk een oorzakelijk verband is.

Lees meer:

- Darmklachten? Verbeter je spijsvertering met postbiotica

- Darmflora speelt cruciale rol in ons immuunsysteem: zo versterk je het

- Het slimmedarmendieet: tips en recepten om je darmen te herstellen

Microplastics zijn minuscule kleine stukjes plastic. En ze zijn overal: in flessenwater, ons voedsel en zelfs de lucht. Volgens recente schattingen consumeren we er jaarlijks tienduizenden van, maar de gevolgen voor de gezondheid zijn nog een groot vraagteken. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat mensen met ontstekingsaandoeningen aan de darmen meer microplastics in hun ontlasting hebben dan gezonde onderzoekspersonen. Ze vermoeden dat de fragmenten een invloed hebben op het ziekteproces. Inflammatoire darmziekten (IBD), waarvan de ziekte van Crohn een van de bekendste is, nemen wereldwijd toe. Van de aandoeningen is geweten dat ze veroorzaakt of verergerd kunnen worden door voeding en omgevingsfactoren. Nu blijkt uit het onderzoek ook een verband met microplastics.Het team nam stoelgangstalen van 50 gezonde mensen en 52 patiënten met IBD uit verschillende streken in China. Daaruit bleek dat de stoelgang van IBD-patiënten anderhalve keer meer deeltjes per gram bevatten. Vaak waren er ook meer minuscule deeltjes, kleiner dan 0,05 millimeter. De twee meest voorkomende soorten plastic in beide groepen waren PET, gebruikt in flessen en voedingsverpakkingen, en polyamide, dat vooral in textiel gebruikt wordt. Patiënten met ernstigere IBD-symptomen hadden meestal hogere niveaus van fecale microplastics. De resultaten in het tijdschrift Environmental Science & Technology lijken aan te tonen dat mensen met IBD mogelijk werden blootgesteld aan hogere concentraties microplastics in hun maag-darmkanaal. Maar daarmee is het nog niet duidelijk of er werkelijk een oorzakelijk verband is.- Darmklachten? Verbeter je spijsvertering met postbiotica- Darmflora speelt cruciale rol in ons immuunsysteem: zo versterk je het- Het slimmedarmendieet: tips en recepten om je darmen te herstellen