Er zijn negentien nieuwe besmettingen met de Indiase variant van het coronavirus aan het licht gekomen. Toch vermoedt viroloog Piet Maes dat de Indiase variant, in tegenstelling tot de Britse, niet dominant zal worden in ons land.

Naast de cluster met Indiase verpleegsters en de mensen in het rusthuis in Borsbeek, werden in ons land nog eens negentien besmettingen met de Indiase variant vastgesteld. Die gevallen kwamen aan het licht tijdens een steekproef aan het Rega Instituut van de KU Leuven. 'In België worden vijf à tien procent van alle positieve gevallen op weekbasis onderzocht', duidt Maes. 'Negentien gevallen is dus heel weinig.'

Maes denkt dan ook niet dat de Indiase variant binnen de kortste keren dominant zal worden. 'De Britse variant, die momenteel goed is voor 87 à 88 procent van alle infecties, is snel verspreid dankzij veel verschillende introducties. Dat is bij geen van de andere varianten het geval en de kans is dus ook niet zo groot dat dat met de Indiase variant zal gebeuren. Al zullen er waarschijnlijk wel clusteruitbraken opduiken, maar die zijn gemakkelijker in te dammen.'

Ook het feit dat een rusthuisbewoner in Borsbeek ondanks een vaccinatie toch nog aan de Indiase variant overleed, stemt Maes niet tot ongerustheid. 'We weten dat het vaccin niet 100 procent beschermt tegen de infectie, maar wel heel goed tegen ernstige ziekte. Mensen die gevaccineerd zijn en nog een infectie oplopen, vertonen bijna altijd een mild ziektebeeld.' Mogelijk speelden de gevorderde leeftijd en potentiële onderliggende aandoeningen een rol in het overlijden, besluit de viroloog. (Belga)

