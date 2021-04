India kent een van de meest agressieve coronagolven die de wereld ooit gezien heeft. Mensen sterven in hun auto op de parkings van de ziekenhuizen.

''s Werelds ergste uitbraak', zo kopt de Indiase krant Hindustan Times vandaag. India heeft de voorbije 24 uur het werelddagrecord verbroken van aantal besmettingen met het coronavirus. Er zijn op één dag tijd maar liefst 314.835 nieuwe officiële gevallen bijgekomen. Op vier dagen tijd is het aantal besmettingen in het Aziatische land met 1 miljoen toegenomen. De positiviteitsratio ligt er op 17 procent, in de hoofdstad New Delhi is dat zelfs 30 procent. En de situatie zal wellicht nog erger worden. Ook enkele prominente Indiase politici zijn het slachtoffer geworden van het virus, zoals de voormalige premier Manmohan Singh (88), die in het ziekenhuis is opgenomen nadat hij positief testte op het virus ondanks het feit dat hij reeds gevaccineerd is. De tweede golf van besmettingen in het tweede meest bevolkte land ter wereld is hoofdzakelijk te wijten aan twee factoren.Enerzijds doken in het land zowel de meer besmettelijke Britse variant als een "dubbele mutatie" of B1617 van het coronavirus op. Het is nog niet duidelijk of de varianten ook rechtsreeks de oorzaak zijn van de nieuwe golf, maar de B1617-variant lijkt alvast wel een stuk agressiever, met mensen in de 20 en 30 die met zware symptomen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Anderzijds heerst er bij de 1,3 miljard inwoners van India een grote onbezorgdheid rond het coronavirus nadat het aantal gevallen de voorbije maanden spectaculair daalde en waarbij onterecht werd aangenomen dat covid-19 niet langer bestond. De veiligheidsmaatregelen werden in India, waar social distancing sowieso al erg moeilijk is, snel versoepeld. In een mum van tijd zaten de cricketstadions weer vol. Daarbovenop werden naar aanleiding van de regionale verkiezingen massa-evenementen georganiseerd waarop mensen geen maskers droegen en geen afstand hielden. Daarover komt heel wat kritiek op de Indiase eerste minister, Narendra Modi, met de hashtag #ModiMadeDisaster op Twitter.Andere oorzaken voor de stijging zijn een gebrek aan monitoring en politieke daadkracht en de organisatie van religieuze feesten, zoals de Kumbh Mela, die 10 miljoen pelgrims naar de stad Haridwar lokte. De nieuwe golf veroorzaakt in de ziekenhuizen in grote steden een tekort aan bedden, beademingstoestellen, zuurstof en medicijnen. Patiënten liggen er op de gangen en aan de ingang staan lange wachtrijen van mensen die hulp moeten krijgen. Sommigen sterven terwijl ze in hun auto wachten op de parking.Op de koop toe overleden in een ziekenhuis in de stad Nashik deze week minstens 22 coronapatiënten toen de zuurstoftoevoer werd afgesneden door een probleem met een gastank. Op sociale media zijn patiënten, rijk en arm, wanhopig op zoek naar een ziekenhuisbed, medische zuurstof, medicijnen, plasma en remdesivir, een experimenteel medicijn dat coronapatiënten kan helpen genezen. De regering heeft opgedragen dat alle zuurstof voor industrieel gebruik wordt overgedragen aan de ziekenhuizen om te beantwoorden aan de ongeziene vraag. De Indiase Spoorwegen kondigden aan speciale treinen te zullen inrichten met bedden en zuurstof, toepasselijke genaamd de "Oxygen Express".Ten opzichte van het aantal besmettingen blijft het aantal doden door covid-19 in India relatief laag. Het land heeft dan ook een beduidend jongere bevolking dan in de rest van de wereld. Woensdag was er nog een recordaantal doden met 2.104 slachtoffers. Maar aangenomen wordt dat de officiële statistieken niet betrouwbaar zijn en dat de aantallen soms opzettelijk laag gehouden worden. De beste manier om het dodental vast te stellen is het gebruik van de crematoria. Meerdere gebieden berichten dat die overbelast zijn. Crematoria die normaal tot 20 lichamen per dag binnekrijgen, verwerken er nu dagelijks gemakkelijk zo'n 100. Ondanks de hallucinante cijfers staan Indiase leiders nogal weigerachtig tegenover wijdverspreide lockdowns. Vorig jaar leidde dat immers tot een gigantische exodus van arbeiders uit de steden. Het ging om de grootste massamigratie in het land sinds de opdeling van Brits Indië in 1947. De autoriteiten van de verschillende staten krijgen nu het advies om buurten en dorpen waar de situatie het meest acuut is, in quarantaine te zetten. Veel arbeiders trekken echter opnieuw weg uit de steden omdat ze vrezen niet meer te mogen werken en achter te blijven zonder loon. India telt momenteel, na de Verenigde Staten, het hoogste aantal coronabesmettingen, met 15,9 miljoen geregistreerde gevallen. Meer dan 185.000 mensen stierven als gevolg van het virus.Er zijn tot dusver bijna 130 miljoen doses van een coronavaccin uitgedeeld. Dat is het grootste aantal na de VS en China. Maar op een populatie van 1,3 miljard is dat nog steeds maar 8 procent van de mensen.