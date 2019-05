Exact 989 meldingen heeft het geneesmiddelenagentschap FAGG de voorbije 10 jaar binnengekregen over bijwerkingen van vaccins bij kinderen en adolescenten. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen vrijdag.

'In vergelijking met de immense schaal waarop in België wordt gevaccineerd, is dat zeer weinig', zegt professor Thierry Christiaens, farmacoloog van de UGent. Ook het FAGG concludeert dat de voordelen van ­vaccinaties (bescherming tegen levensgevaarlijke ziekten zoals polio) ruimschoots de nadelen overstijgen.

Ter vergelijking: ­alleen al in Vlaanderen diende Kind en Gezin vorig jaar 620.000 dosissen toe. In ongeveer de helft van de meldingen gaat het om alge­mene problemen zoals een onbehaaglijk gevoel, koorts of een reactie op de plaats van de injectie. De voorbije 10 jaar zijn daarnaast ook 25 gevallen van stuipen gemeld en 15 gevallen van zware allergische reacties.

De nieuwe cijfers komen alleszins op een goed moment. Een nieuwe bevraging van de Europese Commissie toont aan dat het wantrouwen van Belgen ten opzichte van vaccinaties groot is. Zo denkt bijna een op de tien (negen procent) dat vaccins niet grondig getest zijn. Eén op de drie gelooft dat vaccins de ­immuniteit verzwakken.