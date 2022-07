Operazangeressen in tekenfilms of stripboeken zingen vaak zo luid dat alle glazen in de ruimte kapot springen. Maar is dat in het echt ook mogelijk? Professor en astrofysicus Katrien Kolenberg (KU Leuven, UAntwerpen en VUB) neemt de proef op de som en introduceert je in de wereld van geluidsgolven, stemvorken en exploderende glazen.