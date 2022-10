Studie ontrafelt: waarom hebben muggen het altijd op jou gemunt?

Wetenschappers hebben een antwoord gevonden op de vraag waarom de ene mens voortdurend gemarteld wordt door muggenbeten en de ander er nauwelijks last van heeft.

Dat geur een grote rol speelt in de menselijke aantrekkingskracht voor muggen is niet nieuw, maar een nieuwe studie in het vakblad Cell heeft ontdekt wat nu precies die aantrekkelijke geur bepaalt.

Zogenaamde ‘muggenmagneten’, mensen die altijd het slachtoffer zijn van muggenbeten, hebben op hun huid hoge hoeveelheden van een bepaald zuur waar muggen dol op zijn.

In een experiment met enkele vrijwilligers en de Aedes aegypti-mug (drager van gele koorts, zikavirus en dengue) bleek de grootste muggenmagneet maar liefst honderd keer aantrekkelijker te zijn voor muggen dan de persoon die het minst in de smaak viel.

Zelfs muggen waarvan de genen gemanipuleerd waren zodat hun reukzin beschadigd was, zwermden nog steeds op de dezelfde muggenmagneten af. Het toont nog maar eens aan hoe ingenieus muggen tewerk gaan. Zelfs als we met hun reukvermogen knoeien, hebben ze nog steeds een plan B achter de hand.

Wat maakt muggenmagneten nu zo aantrekkelijk? Ze hebben namelijk een grote hoeveelheid carbonzuren op hun huid. Dat zijn moleculen die van nature deel uitmaken van de natuurlijke beschermlaag van de huid. De gezonde bacteriën die op de huid leven (en die voor iedereen anders zijn) voeden zich aan deze zuren en produceren daarmee een unieke lichaamsgeur.

Of deze resultaten ook gelden voor andere muggensoorten moet nog verder onderzocht worden.

En nu het slechte nieuws: de aantrekkingskracht is voor het leven. Muggenmagneten blijven voor de rest van hun leven het mikpunt van muggen. Het is immers onmogelijk om van de zuren op je huid af te raken zonder de gezondheid van je huid te beschadigen.

Maar deze studie zou mogelijk wel de weg kunnen openen voor nieuwe muggensprays die de bacteriën op de huid beïnvloeden zodat ze die aantrekkelijke geur voor muggen niet meer produceren.