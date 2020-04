Ongeveer de helft van de overlijdens ten gevolge van het coronavirus in Europa vond plaats in woonzorgcentra. Dat hebben onderzoekers van de London School of Economics in een eerste voorzichtige studie becijferd. Veel van zulke sterfgevallen duiken echter niet op in de officiële statistieken.

De wetenschappers baseerden zich voornamelijk op overheidsbronnen en de communicatie van officiële instellingen uit vijf landen, waarbij België. Uit onderzoek tussen 6 en 11 april blijkt dat in België 42 procent van de sterfgevallen uit de woonzorgcentra komt. Dat is het laagste aantal van de onderzochte landen. In Frankrijk gaat het om 45 pct van de overlijdens, in Italië om 53 pct, in Ierland om 54 pct en in Spanje om 57 procent.

De onderzoekers benadrukken dat het om voorzichtige schattingen gaat, omdat het momenteel bijzonder moeilijk is om landen en cijfers met elkaar te vergelijken. Niet alle landen testen woonzorgcentrumbewoners immers systematisch. Zij verwerken ook niet lang allemaal op dezelfde manier de gegevens. 'Bij gebrek aan consistente cijfers lijkt het de beste manier om de mortaliteit ten gevolge van het coronavirus in de woonzorgcentra te berekenen met behulp van een vergelijking over de jaren heen', zeggen de onderzoekers. 'Je moet dan sterftecijfers van tijdens de pandemie naast gegevens leggen van de voorgaande jaren op hetzelfde tijdstip in het jaar.'

