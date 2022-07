SpaceX lanceert nieuw pakket Starlink-satellieten

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Starlink heeft in de nacht van zondag op maandag succesvol een nieuw pakket Starlink-satellieten gelanceerd, zo heeft space.com gemeld.

Van op de basis Vandenberg in Californië vertrok om 03.39 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket van SpaceX. Ongeveer 8,5 minuten later keerde de eerste trap terug, om te landen op het droneship Of Course I Still Love You dat in de Stille Oceaan dobberde. Die trap vloog voor de zesde keer.

Zoals gepland kwamen 63 minuten na lift-off 46 Starlinks voor breedbandinternet vrij in een lage baan. SpaceX heeft nu reeds meer dan 2.750 dergelijke satellieten gelanceerd en heeft toelating voor 12.000 stuks.

Het bedrijf was ook al aan zijn 29ste lancering van het jaar toe, waarvan zeventien voor Starlink.