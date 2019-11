We worden collectief dommer, zitten te veel op internet en moeten dringend terug op zoek naar de waarheid, zegt filosofe Susan Neiman.

Susan Neiman is onder moraalwetenschappers niets minder dan een wereldster. Met boeken als Morele helderheid, Waarom zou je volwassen worden? en Verzet en rede in tijden van nepnieuws schreef ze regelrechte bestsellers. Als directeur van het Einstein Forum in Potsdam doet ze onderzoek naar hoe Duitsland omgaat met zijn oorlogsverleden.

