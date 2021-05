SKEPP reikt zijn jaarlijkse award 'De Zesde Vijs' dit jaar uit aan Maarten Schenk, de man achter Lead Stories, voor zijn aandeel in het verspreiden van objectieve wetenschappelijke kennis. De tegenovergestelde 'trofee', de Skeptische Put 2020, gaat naar Mattias Desmet, hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit Gent.

SKEPP, voluit de Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale, reikt beide prijzen sinds 1996 uit. De 'Zesde Vijs' gaat naar een persoon of organisatie die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve wetenschappelijke kennis. De 'Skeptische Put' is de tegenpool en gaat naar een persoon of organisatie die zich tegen de verwachtingen in uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld inzake wetenschap.

De nieuwste laureaat van De Zesde Vijs is Maarten Schenk, de Vlaamse mede-oprichter van Lead Stories, een bedrijf waar ondertussen een 35-tal journalisten de klok rond voor factchecken en dat Facebook en TikTok tot zijn klanten mag rekenen.

De basis waarop Lead Stories de onderwerpen kiest, is nog steeds Trendolizer. Het product dat Schenk in Limburg heeft ontwikkeld, wordt gebruikt om Amerikaanse en internationale berichten en filmpjes te doorzoeken. Trendolizer analyseert zo dagelijks honderdduizenden berichten van over de hele wereld en visualiseert welke het snelst groeien op sociale media.

'Deze activiteiten zijn méér dan nuttig: in deze tijden van coronaonzin redden ze mensenlevens,' schrijft SKEPP in een persbericht. 'Elke valse bewering over covid-19, elke verdachtmaking van vaccinaties, kan mensen kan aanzetten om zich niet behoorlijk tegen deze ziekte te beschermen, met alle gevolgen van dien.'

Skeptische Put

De Skeptische Put behoudt SKEPP dit jaar voor aan Mattias Desmet, hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit Gent, 'omwille van zijn talloze en herhaalde uitspraken die ongefundeerd, misleidend of ronduit fout zijn', zo klinkt het. 'Die kunnen mensen aanzetten tot onvoorzichtig gedrag en vaccinatietwijfel voeden.'

'Hij blijft tot op de dag van vandaag meningen verspreiden waarvan wij vrezen dat ze de volksgezondheid ondermijnen,' zo beargumenteert SKEPP. 'Een bijkomend bezwarend feit is dat hij met een academische functie aan een van 's lands grote universiteiten een publieke verantwoordelijkheid heeft in onze samenleving.'

