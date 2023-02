Schreef ChatGPT een paper? UAntwerpen onderzoekt het

De Universiteit Antwerpen onderzoekt een mogelijk geval van fraude waarbij een student gebruikt maakte van artificiële intelligentie bij het schrijven van een paper.

Dat meldt VTM NIEUWS woensdag en de woordvoerder van de universiteit, Peter De Meyer, bevestigt het nieuws.

De Universiteit Antwerpen voert een onderzoek omdat er een heel sterk vermoeden bestaat dat een student AI heeft gebruikt bij het schrijven van een paper. Zo stonden er onder meer weinig bronverwijzingen in de paper, klinkt het. Volgens VTM NIEUWS gaat het om het eerste onderzoek van een Vlaamse universiteit naar een student die mogelijk AI gebruikte.

‘We zijn nog lang niet zeker, maar we voeren een onderzoek’, zegt De Meyer woensdagavond aan Belga. Ook aan andere Vlaamse universiteiten zouden er dergelijke onderzoeken lopen. Of het onderzoek aan de Antwerpse universiteit het allereerste in zijn soort is, lijkt voorlopig onduidelijk. Vast staat dat het fenomeen de komende jaren de universiteiten meer zorgen kan baren.