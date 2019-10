Red je het klimaat door bomen te kappen?

De mens moet massaal miljoenen of zelfs miljarden bomen planten in de strijd tegen de klimaatverandering. Want bomen halen CO2 uit de lucht. Maar het verhaal is genuanceerd, zo legt expert bosbeheer van de KU Leuven Bart Muys uit in dit college.

