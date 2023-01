Raketlancering met vliegtuig mislukt

Er is iets misgelopen met de draagraket die maandagavond met behulp van een omgebouwd Boeing-vliegtuig is gelanceerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit.

In Cornwall, in het zuidwesten van Engeland, is maandagavond een vliegtuig opgestegen dat een raket met negen satellieten in de ruimte moest schieten.

De omgebouwde Boeing 747 is een vliegend lanceerplatform voor een draagraket. Op een hoogte van 10,7 kilometer boven de Atlantische Oceaan liet het vliegtuig ongeveer een uur na vertrek de draagraket van 21 meter los.

De raket LauncherOne is echter niet in zijn baan rond de aarde geraakt. ‘We evalueren de informatie’, klinkt het.

Het ging om de eerste lancering van satellieten vanop Britse bodem.

De missie werd “Start Me Up” genoemd, naar de hit van de Rolling Stones, en is het werk van het bedrijf Virgin Orbit van de Britse miljardair Richard Branson. Dat ruimtevaartbedrijf lanceerde eerder al een raket met een vliegtuig in de Verenigde Staten.

Tot nu toe moesten Britse satellieten gelanceerd worden vanuit het buitenland. De Britse overheid wil behalve in Cornwall ook nog lanceerplaatsen openen in het noorden van Schotland en op de Shetlandeilanden.