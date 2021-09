Door de klimaatverandering lijken overheden vooral gefocust op weerevents die worden aangedreven door een planeet die opwarmt. Een nieuwe studie in Science waarschuwt: door de opwarming van het Noordpoolgebied neemt ook de kans op extreem winterweer toe, met name in de VS.

Net nu de Verenigde Staten geplaagd worden door bosbranden aan de westkust, een orkaan aan de oostkust en extreme hitte in Louisiana en Mississippi lanceert de American Association for the Advancement of Science een nieuw rapport dat niet veel goeds voorspelt voor de winter.

In het rapport, Linking Arctic variability and change with extreme winter weather in the United States, leggen de auteurs uit hoe ze verwachten dat de zogeheten stratosferische polaire vortex, een massa ijskoude lucht boven het Noordpoolgebied, kan 'uitrekken', als gevolg van de opwarming van het Noordpoolgebied, waar de temperaturen sneller stijgen dan op de rest van de planeet. Daardoor vergroot de kans op extreem winterweer in de VS en daarbuiten.

Polaire vortex

Om tot deze conclusie te komen analyseerden de samenstellers van het rapport vier decennia aan gegevens over de polaire vortex. Op basis daarvan konden ze trends in weerpatronen achterhalen.

Ze gebruikten ook modellen om het weer te kunnen voorspellen, dezelfde modellen die experts recent nog hebben ingezet om de komst van orkaan Ida te voorspellen.

Volgens het rapport wijst de trend van het 'uitrekken van de polaire vortex' op een grotere kans op extreme koude in de VS, Canada en Oost-Azië. De onderzoekers leggen ook het verband met de dodelijke koudegolf in het doorgaans hete Texas in februari van dit jaar.

Er zijn volgens de onderzoekers ook sterke aanwijzingen dat de koude zone tot in Europa kan uitwaaieren.

Het rapport stelt dat beleidsmakers die vandaag niet de focus leggen op het zich voorbereiden op extreme koude, dat beter toch maar doen. 'Voorbereid zijn op enkel een afname van streng winterweer kan de menselijke en economische kost de hoogte in drijven als er ernstig winterweer optreedt, zoals dat al werd geïllustreerd in februari 2021 tijdens de koudegolf in Texas', zeggen de auteurs.

Lees meer over de studie op Science.org.

