De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) verwacht in veel delen van de wereld bovengemiddelde temperaturen in de komende maanden, maar geen El Niño.

De WMO bracht gisteren een update uit over El Niño of de Zuidelijke Oscillatie (ENSO). Dat is een weersverschijnsel waarbij de oostelijke Grote Oceaan langs de evenaar sterk opwarmt, met gevolgen voor de temperatuur en neerslag elders in de wereld.

De WMO zegt dat er 60 procent kans is op blijvende neutrale omstandigheden van maart tot en met mei wat betreft El Niño/ENSO. De kansen op een El Niño of La Niña (het zusje van El Nino dat een tegenovergesteld effect heeft) zijn respectievelijk 35 procent en 5 procent.

Een bovengemiddelde temperatuur van de oceanen in grote delen van de wereld is waarschijnlijk, in combinatie met een bovengemiddelde temperatuur op land, zegt de WMO.

Periodes zonder El Niño nu ook vaak warmer dan gemiddeld

'Zelfs ENSO-neutrale maanden zijn warmer dan in het verleden, doordat de temperatuur van de lucht en het zeeoppervlak en oceaanwarmte zijn toegenomen als gevolg van de klimaatverandering. Aangezien meer dan 90 procent van de energie uit broeikasgassen wordt opgenomen door de oceanen, stijgt de oceaanwarmte naar recordniveaus', zegt Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO.

Hij wijst erop dat het jaar 2016 het warmste jaar ooit was sinds de metingen begonnen, als gevolg van een combinatie van een sterke El Niño en door de mens veroorzaakte opwarming. Vorig jaar was het op één na warmste jaar, zelfs al was er geen sprake van El Niño. En we hebben zojuist de warmste januarimaand ooit gehad.

'De door de mens veroorzaakte opwarming geeft nu een even krachtig signaal af als de kracht van de natuur', zegt Taalas.

Above average temperatures are expected in many parts of the globe in the next few months, even without the presence of a warming #ENiño, according to new WMO Update.

Details https://t.co/5Le2Uylq6y pic.twitter.com/SpVskhCxsE — WMO | OMM (@WMO) March 2, 2020

Sprinkhanenplaag

Hoewel ENSO sinds juli vorig jaar neutraal is, was er een sterke invloed van de Indische-Oceaandipool (IOD), die ook wel eens de Indische El Niño wordt genoemd. Die veroorzaakte volgens de WMO droogte die bijdroeg aan de verwoestende bosbranden in Australië en bovengemiddelde neerslag en overstromingen in Oost-Afrika.

Dat laatste veroorzaakte de ideale omstandigheden voor de huidige sprinkhanenplaag in de regio.

