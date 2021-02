In Frankrijk en Spanje is het aanbevolen om niet te praten of te telefoneren op het openbaar vervoer om het risico op de verspreiding van covid-19 tegen te gaan. Na de vele maatregelen is dit er mogelijk eentje te veel.

Geen persconferentie gaat voorbij zonder dat de 'niet-farmaceutische maatregelen' om covid-19 in te dijken, worden opgesomd: handen wassen, mondmasker dragen, afstand houden en contacten vermijden. Daar zou weleens een extra maatregel kunnen bijkomen, namelijk 'zwijgen'.Met de opkomst van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus formuleerde de gerenommeerde Franse Académie National de Médecine op zaterdag 23 januari extra aanbevelingen die de Fransen zouden moeten opvolgen bovenop de standaardprocedures: niet praten op het openbaar vervoer, zelfs wanneer je een masker draagt, is er daar een van. 'Het verplicht dragen van een mondmasker op het openbaar verboer, waar social distancing niet mogelijk is, zou moeten worden vergezeld van een bijkomende, eenvoudige voorzorgsmaatregel: vermijd praten en telefoneren', zo schrijft de Académie in haar advies. 'Vooral wanneer mensen op een tram of metro opeen gepakt zitten, is het niet onzinnig om te zwijgen', aldus de Académie. Ook de regionale overheden van Catalonië en de Balearen adviseerden reizigers onlangs om hun reis in alle stilte af te leggen. De Fransen waren er snel bij om de aanbeveling van de leden van de Académie te ridiculiseren. 'Jullie zouden beter zelf zwijgen', klonk het bij sommigen. Anderen zijn de veelheid aan maatregelen beu. 'We zijn geen robots. We gaan niet rondlopen zonder te praten of te bellen', aldus een Parijzenaar. Het advies is alvast geen officiële overheidsaanbeveling. Franse epidemiologen vrezen immers dat door het steeds toevoegen van nieuwe maatregelen, de bestaande maatregelen minder op de steun van de bevolking zullen kunnen rekenen. Een maatregel staat of valt immers met het naleven ervan door het grote publiek.Het rapport van de Académie ging niet in op de wetenschappelijke basis van het advies om niet te praten. Mogelijk gaf een recente studie van onderzoekers van de University of Cambridge en Imperial College London stof tot nadenken. Daaruit blijkt dat een gesprek voeren in een slecht geventileerde ruimte veel meer druppeltjes met het coronavirus doet verspreiden dan één enkele hoest. Bij hoesten komen grote druppels vrij die snel en op een korte afstand op de grond vallen. Praten genereert echter kleine druppeltjes of aerosolen die makkelijker in de lucht kunnen blijven hangen, zich verspreiden en accumuleren bij een slechte ventilatie. Ze hebben slechts enkele seconden nodig om meer dan twee meter ver te raken, ook in de buitenlucht. Zo kunnen de uitgeademde partikels een uur nadat een besmette persoon gedurende 30 seconden heeft gepraat, meer virale massa bevatten dan na één hoest. Mondmaskers kunnen evenwel een deel van de uitgeademde lucht filteren. Of iemand ook daadwerkelijk besmet wordt met het virus hangt dus af van hoeveel aerosolen worden ingeademd en of iemand al dan niet een mondmasker draagt. Het is van belang om maskers te dragen, afstand te houden en goed te ventileren, aldus de wetenschappers, die een online tool ontwikkelden om na te gaan hoe groot het risico is om in een binnenruimte besmet te raken via aerosolen, afhankelijk van de grootte van de ruimte en het aantal personen aanwezig. Of het verboden zou moeten zijn om te praten, zeggen de Britse wetenschappers niet.