Mensen die langer dan acht uur per dag een bril dragen, zouden beter beschermd zijn tegen het coronavirus, zo beweert een Chinese studie.

Chinese onderzoekers hebben een fascinerende vaststelling gedaan. Uit analyse van ziekenhuisgegevens sinds de uitbraak van het coronavirus in Wuhan in december 2019 blijken maar weinig brildragers met een covidbesmetting te zijn, zo schrijven ze in het vakblad JAMA OphthalmologyUit de gegevens van een ziekenhuis in Suizhou waren er van de 276 patiënten maar 16 die meer dan acht uur per dag een bril droegen, terwijl in de regio normaal gezien meer dan 30 procent van de algemene bevolking bijziend is. 'Dit zou er kunnen op wijzen dat mensen die dagelijks een bril dragen minder vatbaar zijn voor het coronavirus', speculeren de onderzoekers. Al in februari waarschuwde een studie voor een transmissie van SARS-CoV-2 via de ogen. Dat is niet zo verrassend. Het kan inderdaad zijn dat een bril een gedeeltelijke barrière vormt die de ogen beschermt voor de gevolgen van iemands hoest- of niesbui. Een andere mogelijke verklaring is dat mensen met een bril minder geneigd zijn om in hun ogen te wrijven. Onze huid is erg effectief in het verhinderen van virussen en bacteriën om het lichaam binnen te komen. Het weefsel dat onze luchtwegen, verteringsstelsel en ogen bedekt, is een stuk dunner omdat het ook andere stofjes moet doorlaten zoals zuurstof, voedingsstoffen en, in het geval van de ogen, ook licht. Virussen hebben geleerd hoe ze gebruik kunnen maken van al die verschillende ingangen. Ze doen dat in de vorm van nies- en hoestdruppeltjes en aerosolen die door de lucht zweven, maar ook via menselijke handen. Wanneer we onze handen onvoldoende wassen en daarna aan ons gezicht komen, krijgt het virus vrij spel. Voor SARS-CoV-2 is de neus de belangrijkste toegangspoort omdat die een hoog aantal receptoren bevat die een optimale omgeving vormen voor het virus om zich te vermenigvuldigen en zich verder te zetten langs het luchtwegentraject. Het is bekend dat die zogenaamde ACE-2 receptoren ook aanwezig zijn in de ogen. Bepaalde symptomen, zoals een oogbindvliesontsteking, kunnen dan ook wijzen op een corona-infectie. Ook jeuk in de ogen, overmatig vocht, wazig zicht en het gevoel dat er iets in het oog zit, zijn allemaal al beschreven als symptomen bij patiënten met covid-19.Voor gezondheidswerkers, die vaak in contact komen met patiënten, is het aangeraden om de ogen te bedekken met een bril of een gezichtsscherm voor extra bescherming. Maar moet de man of vrouw in de straat straks ook een beschermingsbril opzetten als hij of zij naar de bakker gaan of een koffie gaan drinken? Het onderzoek in Wuhan is alvast te voorbarig om conclusies uit te trekken. De studie werd in JAMA Ophthalmology voorzien van commentaar van dokter Lisa Maragakis, expert infectieziektes van de Johns Hopkins School of Medicine, die tot voorzichtigheid aanmaant bij het interpreteren van de gegevens. Het gaat om een observatiestudie bij minder dan 3000 gevallen van covid-19. Dat is slechts een fractie van de ondertussen bijna 32 miljoen bevestigde besmettingen wereldwijd. De gegevens over bijziendheid in de algemene bevolking, waarmee een vergelijking werd gemaakt, dateren bovendien al van enkele decennia geleden.Het kan ook zijn dat het dragen van een bril geassocieerd kan worden met een andere risicofactor voor covid-19. Zo zijn brildragers vaak oudere mensen die doorgaans voorzichtiger zijn en meer thuis blijven tijdens een virusuitbraak. Of misschien zijn mensen die het geld hebben om een bril te kopen ook minder vatbaar voor het virus om dat ze de middelen hebben om op minder drukke plaatsen te wonen. Dokter Maragakis vindt het nog te vroeg om te besluiten dat oogbescherming in een publieke setting een bijkomende protectie biedt bovenop de mondmaskers en de fysieke afstand die men nu al toepast. Het introduceren van een beschermingsbril kan ook risico's met zich meebrengen. Sommige mensen zullen dan de neiging hebben om net meer aan hun gezicht te komen dan minder, aldus Maragakis.