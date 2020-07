In een moment van woede of verdriet zeggen we soms kwetsende dingen waar we later spijt van hebben. Of we geven plots informatie vrij die we liever voor onszelf hadden gehouden. Waarom doen we dat?

Het is ons allemaal wel al eens overkomen: je zegt iets waarvan je na een tijdje denkt: 'Dat had ik niet mogen zeggen!'. Een team van de Universiteit van Melbourne onderzocht het fenomeen en ontdekte dat stress hierbij een grote rol speelt. Dokter Brent Coker van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, meddauteur van de studie, legt uit dat nervositeit en stress, die hij omschrijft als de 'mate van alertheid', mensen ertoe aanzet om dingen te zeggen zonder dat ze erbij nadenken of stilstaan bij de gevolgen die hun woorden kunnen hebben. Het onderzoeksteam voerde een reeks experimenten uit om dat te illustreren. Het Journal of Experimental Social Psychology documenteert drie van de acht experimenten die werden uitgevoerd.In een eerste experiment werden vrijwilligers gevraagd om hun profiel te beschrijven voor een datingsite. Nerveuzere mensen onthulden af en toe intieme dingen over zichzelf terwijl ontspannen mensen discreter waren in het onthullen van persoonlijke informatie. Een nevenonderzoekje deed uitwijzen dat profielen met weinig informatie meer gewaardeerd werden dan de profielen van nerveuzere mensen, wat bewijst dat het vrijgeven van te veel informatie ook de aantrekkelijkheid van mensen beïnvloedt. Een tweede experiment toonde aan dat de meest alerte mensen sneller gemene dingen online vertelden dan de meer ontspannen mensen. Uit het derde onderzoek bleek dat mensen na een fysieke activiteit en dus alerter zijn, vaker slechte dingen zeggen dan ze normaal zouden zeggen.'Ironisch genoeg zijn de momenten waarop we het meest alert zijn, ook de momenten waarop we heel voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen, zoals bijvoorbeeld in sollicitatiegesprekken, persbijeenkomsten, belangrijke presentaties of zelfs romantische ontmoetingen ', zegt Brent Coker.Intuïtief zou je denken dat de mate van waakzaamheid en alertheid de accuraatheid van wat je zegt net verhoogt en niet verlaagt. Dat lijkt dus niet zo te zijn. Hoe komt dat? Spanning en alertheid verbruiken meer cognitieve grondstoffen en als er minder breinkracht voorhanden is om te controleren wat er uit onze mond komt, gaan onze hersenen over naar meer automatische en gedachtenloze antwoorden. Coker raadt daarom aan om antwoorden zoveel mogelijk op voorhand te repeteren wanneer je voor een belangrijke ontmoeting staat. Maar omdat we natuurlijk nooit alles kunnen voorbereiden wat we zeggen, moeten we middelen aanwenden om de neiging te onderdrukken om ongewenste informatie vrij te geven.Coker adviseert om stress te verminderen door te mediteren, minder koffie te drinken, gezond te eten en te zorgen voor een goede nachtrust. 'Een bewuste ademhaling en luisteren naar muziek zijn twee bekende strategieën die werken', adviseert hij.Heb je dus een geheim? Blijf dan zen!