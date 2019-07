Iedereen kent die soms vertederende blik van een hond wanneer hij je aankijkt. Wat hij ermee bedoelt, is voorlopig nog niet duidelijk, maar wetenschappers zijn een stap dichter bij de vraag waarom een hond je zo'n teergeliefde blik kan toewerpen en de wolf, de voorouder van de hond, niet.

Het antwoord is dat de menselijke selectie ervoor heeft gezorgd dat honden geëvolueerd zijn om meer expressie in hun snuiten te leggen. Ze ontwikkelden namelijk een speciale gezichtsspier om de zogenaamde 'puppy-ogen' na te doen, die overal ter wereld de harten van de mens doen smelten. Dankzij deze spier kunnen honden hun interne wenkbrauw opheffen, wat hun oog groter doet lijken.

Kinderlijk

Ze zien er ineens een stuk kinderlijker uit en ook een beetje verdrietiger en dat maakt dat de mens voor hen wil zorgen. Zo blijkt uit een studie uit 2013 dat honden in een asiel die de puppy-ogen opzetten, vaker sneller worden geadopteerd. Een andere studie uit 2017 toont dan weer aan dat honden geregelder deze blik hanteren wanneer mensen naar hen kijken.

In een nieuwe studie werden zes overleden honden en vier wolven gedissecteerd om hun gezichtsspieren te vergelijken. De honden hadden een spier boven de ogen, aan de binnenkant nabij de neus, met de naam levator anguli oculi medialis (LAOM). Bij de wolven kwam de spier niet voor, behalve enkele spiervezels hier en daar.

En er was nog een verschil. Bij vijf van de zes honden was de spier retractor anguli oculi lateralis (RAOL), die de oogleden naar de oren trekt, prominenter dan bij de wolven. De hond bij wie de RAOL niet voorkwam, was een Siberische husky, een ouder ras dat nauwer verwant is met wolven.

Manipulerende honden?

Het team van evolutionair psychologen en anatomen denkt dat de LAOM tot stand kwam omdat mensen de voorkeur gaven aan honden die deze gezichtsuitdrukking kunnen maken. In het geval van de husky is zijn talent om sleeën voort te trekken wellicht meer doorslaggevend geweest in de menselijke selectie.

Het lijkt erop dat de spier bewust kan worden gebruikt, maar dat de honden ze opzettelijk gebruiken om ons te manipuleren, is niet bewezen.

De wetenschappers willen nu meer hondenrassen analyseren. Het kan immers zijn dat honden die gekweekt worden om nauwer met de mens samen te werken de smachtende blik vaker vertonen.