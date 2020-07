Mars wordt dan wel de 'rode planeet' genoemd, de zonsondergang kleurt er opvallend blauw.

Stel dat u zich met een glas wijn zou willen neervlijen op de Martiaanse bodem om te genieten van de romantische kleuren van de zonsondergang of -opgang, dan zou u bedrogen uitkomen. Verwacht namelijk geen warme rode gloedkleuren, maar een vage koude blauwe schijn die u tegemoet zal stralen.

Eerst en vooral s het licht op Mars iets minder fel dan op Aarde. Het is vergelijkbaar met het licht op Aarde op een bewolkte dag, aangezien de zon verder verwijderd is van Mars wat de intensiteit van het licht beïnvloedt. Die grotere afstand maakt trouwens dat de zon er op Mars een derde kleiner uitziet dan bij ons.De blauwe zonsopgang en -ondergang op Mars verschilt dan weer met het licht op de rode planeet overdag. Overdag vertoont de lucht een roestige kleur omdat het stof in de Martiaanse dampkring ijzeroxides bevat. Het blauwe licht wordt dan geaboserbeerd of blijft in de buurt van de zon. Om de blauwe zonsondergang te verklaren, keren we best eerst even terug naar de Aarde. Op onze planeet wordt het blauwe licht door de atmosfeer willekeurig en ruim verspreid verstrooid, waardoor we op Aarde een blauwe hemel zien. Als het directe zonlicht alle blauwe licht verstrooit, blijven er enkel nog de golflengtes aan de rode kant van het spectrum over. Daarom ziet de zon er geel uit. Wanneer de zon laag aan de hemel staat en het licht dus heel veel filterend atmosfeerdeeltjes door moet reizen, wordt de zon steeds oranjer en roder. De planeet Mars heeft echter een andere atmosfeer, dat bestaat zoals gezegd uit stof met roestig ijzeroxide. Die stofdeeltjes verstrooien het blauwe licht van het zonlicht veel efficiënter, namelijk niet willekeurig, maar in één bepaalde richting. Dat zorgt ervoor dat de blauwe kleuren van het licht dichter in de buurt blijven van het gedeelte van de hemel waar de zon staat. Het vormt als het ware een aureool rond de zon, terwijl de gele en rode kleren veel wijder verspreid worden. Het effect is ook hier weer groter wanneer de zon laag aan de hemel staat en het licht een langere weg moet afleggen doorheen de atmosfeer.