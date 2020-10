Dat er eerder al aanwijzingen waren van water op de maan, was bekend. Maar dat dit water mogelijk ook wijdverspreid is, is nieuw.

Dankzij nieuwe metingen is voor het eerst onomstotelijk bewezen dat er water aanwezig is op de maan, zo werd maandag bekend gemaakt door wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Eerdere metingen konden geen onderscheid maken tussen water (H2O) en zijn moleculaire neef hydroxyl, dat bestaat uit één zuurstofatoom en één waterstofatoom.

Verdoken water

Het vloeibare goud blijkt misschien meer wijdverspreid dan eerst gedacht. De maan zou namelijk zowat 40.000 vierkante kilometer potentieel aan water hebben in de vorm van ijs. Een nieuwe studie focuste op miljarden permanent beschaduwde kuiltjes, niet groter dan een muntstuk, aan de poolregio's waar de temperatuur onder de 163 °C gaat en waar water zou kunnen zijn. Onder die temperatuur zou het water gedurende miljarden jaar stabiel kunnen blijven.

Het is nu zaak om via robotmissies of bemande missies op zoek te gaan naar dit ijs om deze bevindingen te bevestigen.

Water is een schaars goed. Een aanzienlijke aanwezigheid van water op de maan zou een belangrijk hulpmiddel zijn voor toekomstige maankolonisten die het kunnen aanwenden voor drinkwater, als raketbrandstof of voor het creëren van zuurstof.

NASA wil in 2024 opnieuw astronauten naar de maan brengen voor de bouw van een maanbasis en met het oog op latere missies naar de planeet Mars.

Mysterie

Het blijft een mysterie waar dat water op de maan vandaan komt. Voorlopig gaat men ervan uit dat het afkomstig is van kometen, asteroïden, kleine interplanetaire stofpartikels of de zonnewind. Inzichten in de oorsprong van het maanwater kunnen ook een licht werpen op de oorsprong van het water op onze eigen planeet.

Lees ook: De Zon gaf de Maan water

Dankzij nieuwe metingen is voor het eerst onomstotelijk bewezen dat er water aanwezig is op de maan, zo werd maandag bekend gemaakt door wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Eerdere metingen konden geen onderscheid maken tussen water (H2O) en zijn moleculaire neef hydroxyl, dat bestaat uit één zuurstofatoom en één waterstofatoom.Het vloeibare goud blijkt misschien meer wijdverspreid dan eerst gedacht. De maan zou namelijk zowat 40.000 vierkante kilometer potentieel aan water hebben in de vorm van ijs. Een nieuwe studie focuste op miljarden permanent beschaduwde kuiltjes, niet groter dan een muntstuk, aan de poolregio's waar de temperatuur onder de 163 °C gaat en waar water zou kunnen zijn. Onder die temperatuur zou het water gedurende miljarden jaar stabiel kunnen blijven. Het is nu zaak om via robotmissies of bemande missies op zoek te gaan naar dit ijs om deze bevindingen te bevestigen.Water is een schaars goed. Een aanzienlijke aanwezigheid van water op de maan zou een belangrijk hulpmiddel zijn voor toekomstige maankolonisten die het kunnen aanwenden voor drinkwater, als raketbrandstof of voor het creëren van zuurstof. NASA wil in 2024 opnieuw astronauten naar de maan brengen voor de bouw van een maanbasis en met het oog op latere missies naar de planeet Mars. Het blijft een mysterie waar dat water op de maan vandaan komt. Voorlopig gaat men ervan uit dat het afkomstig is van kometen, asteroïden, kleine interplanetaire stofpartikels of de zonnewind. Inzichten in de oorsprong van het maanwater kunnen ook een licht werpen op de oorsprong van het water op onze eigen planeet.