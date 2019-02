Moeten trio's kunnen trouwen?

Een gezin met een vader, een moeder, en twee of meer kinderen, voor veel mensen klinkt het nog altijd als een na te streven ideaal. Toch is de werkelijkheid gevarieerder, met eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, draagmoeders en homoseksuele ouders. Maar onze huwelijkswetgeving dateert uit 1804, en heeft deze nieuwe wereld nog nauwelijks gevolgd. Professor Frederik Swennen is jurist aan de UAntwerpen. Hij doet onderzoek naar gezinnen met nieuwe samenwoningsvormen. Is de volgende én logische evolutie dat ook trio's of quatro's in het huwelijksbootje kunnen stappen?