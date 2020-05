Mei plasticvrij: Is bioplastic wel goed voor het milieu?

'Bio', dat klinkt als goed voor het milieu. Maar klopt dat ook in het geval van bioplastic? Is bioplastic goed voor het milieu? Mogen we het eigenlijk wel bij het gft-afval en zelfs in de natuur gooien? Of is het verhaal toch iets complexer? Prof. dr. Kim Ragaert is expert in circulair plastic en vat het voor jullie samen in slechts 5 minuten.