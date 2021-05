Sommige Maai Mei Niet-deelnemers hebben lang gras (voor hen deze 5 tips om het gras na mei weer korter te zetten) maar weinig tot geen bloemen in hun tuin. Drie experten leggen uit hoe dat komt.

Deze maand mei was geen optimale maand voor bloemen, zegt Koenraad Van Meerbeek, professor Ecologie en Natuurbehoud (KU Leuven). Dat is meteen de belangrijkste reden waarom er nog maar weinig bloeit in onze gazons. 'Planten hebben immers een bepaalde hoeveelheid warmte nodig, en dat gedurende x-aantal dagen, om tot bloei te komen.'

Daarnaast kan ook het maaibeheer een rol spelen. 'Frequent maaien zorgt sowieso voor heel weinig bloemen in het gazon, ongeacht de temperatuur in de maand mei. Daar is een heel eenvoudige reden voor: gras is de enige plant die een hoge maaifrequentie aankan.'

Daarom zegt Frederik Houssin, ecologisch tuinaannemer en voorzitter van Vzw Het Ministerie voor Natuur, dat gras geen eerlijke concurrent is voor bloemen in gazon. 'Mensen hebben er immers jaren naar gestreefd om een zo dicht mogelijke graszone te hebben, waarin het voor onkruid onmogelijk gedijen is. Door te bemesten geef je gras een oneerlijke voorsprong, want kruiden en bloemen zullen altijd het onderspit delven tegen gras in een rijke bodem. Dat zal heel dikwijls de oorzaak zijn van een beperkte hoeveelheid bloemen.'

De koude temperaturen zullen eens verdwijnen, troost Van Meerbeek. 'Niet getreurd, er zullen sowieso nog planten in bloei komen. Laat je gras in afwachting van beter gerust nog maar wat ongemoeid, dat zal de aanwezige, maar nog niet bloeiende bloemen deugd doen.'

Houssin: 'Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat bloemen- en kruidenzaden gewoon niet in je bodem zitten. Dan moet je daar zelf voor zorgen, door soortenrijk gazon in te zaaien, of de wind en de vogels hun werk te laten doen. Draag ook zorg van je bodem. Het bodemleven speelt een belangrijke rol. Mieren bijvoorbeeld, zijn echte zaadverspreiders. Als je een gezonde grond hebt waarin de insecten de zaden aanbrengen en verspreiden over het hele gazon, gaat dat voor heel wat bloemen zorgen.'

Het is niet zo moeilijk om een tuin vol bloemen te krijgen, zegt Greet Tijskens, medewerkster bij Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren). 'Je moet twee dingen niet doen: bemesten en pesticiden sproeien. Dat bemesten zorgt voor een te rijke bodem, wat, zoals Frederik zegt, in het nadeel is van bloemen. Misschien besmest of sproei je zelf niet, maar werd dat wel veel gedaan door de vorige eigenaars van je tuin. Daar draag je een tijd de gevolgen van.'

Veel mensen bemesten niet met extra meststoffen, maar laten wel hun afgemaaide gras liggen. Ook dat maakt je bodem rijk, zegt Tijskens. 'Te rijk voor bloemen. De mooiste bloemenweiden krijg je op een hele arme grond. In een rijke bodem zullen altijd wel een vijftal verschillende soorten bloemen groeien. Vergelijk dat met een arme bodem, waar dat snel oploopt tot een twintigtal.'

Wie nu stopt met bemesten en sproeien, doet een goede zaak, zegt Tijskens, zal daar dit jaar misschien nog niet veel van merken. 'Een echte bloemenweide zal je er dit jaar niet mee scoren, maar je zal toch al een aantal bloemen zien ontpoppen. Maar ga zeker minder maaien en voer je maaisel af. Je gazon kan er volgend jaar al een pak kleurrijker door zijn.'

Deze maand mei was geen optimale maand voor bloemen, zegt Koenraad Van Meerbeek, professor Ecologie en Natuurbehoud (KU Leuven). Dat is meteen de belangrijkste reden waarom er nog maar weinig bloeit in onze gazons. 'Planten hebben immers een bepaalde hoeveelheid warmte nodig, en dat gedurende x-aantal dagen, om tot bloei te komen.'Daarnaast kan ook het maaibeheer een rol spelen. 'Frequent maaien zorgt sowieso voor heel weinig bloemen in het gazon, ongeacht de temperatuur in de maand mei. Daar is een heel eenvoudige reden voor: gras is de enige plant die een hoge maaifrequentie aankan.'Daarom zegt Frederik Houssin, ecologisch tuinaannemer en voorzitter van Vzw Het Ministerie voor Natuur, dat gras geen eerlijke concurrent is voor bloemen in gazon. 'Mensen hebben er immers jaren naar gestreefd om een zo dicht mogelijke graszone te hebben, waarin het voor onkruid onmogelijk gedijen is. Door te bemesten geef je gras een oneerlijke voorsprong, want kruiden en bloemen zullen altijd het onderspit delven tegen gras in een rijke bodem. Dat zal heel dikwijls de oorzaak zijn van een beperkte hoeveelheid bloemen.'De koude temperaturen zullen eens verdwijnen, troost Van Meerbeek. 'Niet getreurd, er zullen sowieso nog planten in bloei komen. Laat je gras in afwachting van beter gerust nog maar wat ongemoeid, dat zal de aanwezige, maar nog niet bloeiende bloemen deugd doen.' Houssin: 'Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat bloemen- en kruidenzaden gewoon niet in je bodem zitten. Dan moet je daar zelf voor zorgen, door soortenrijk gazon in te zaaien, of de wind en de vogels hun werk te laten doen. Draag ook zorg van je bodem. Het bodemleven speelt een belangrijke rol. Mieren bijvoorbeeld, zijn echte zaadverspreiders. Als je een gezonde grond hebt waarin de insecten de zaden aanbrengen en verspreiden over het hele gazon, gaat dat voor heel wat bloemen zorgen.'Het is niet zo moeilijk om een tuin vol bloemen te krijgen, zegt Greet Tijskens, medewerkster bij Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren). 'Je moet twee dingen niet doen: bemesten en pesticiden sproeien. Dat bemesten zorgt voor een te rijke bodem, wat, zoals Frederik zegt, in het nadeel is van bloemen. Misschien besmest of sproei je zelf niet, maar werd dat wel veel gedaan door de vorige eigenaars van je tuin. Daar draag je een tijd de gevolgen van.'Veel mensen bemesten niet met extra meststoffen, maar laten wel hun afgemaaide gras liggen. Ook dat maakt je bodem rijk, zegt Tijskens. 'Te rijk voor bloemen. De mooiste bloemenweiden krijg je op een hele arme grond. In een rijke bodem zullen altijd wel een vijftal verschillende soorten bloemen groeien. Vergelijk dat met een arme bodem, waar dat snel oploopt tot een twintigtal.' Wie nu stopt met bemesten en sproeien, doet een goede zaak, zegt Tijskens, zal daar dit jaar misschien nog niet veel van merken. 'Een echte bloemenweide zal je er dit jaar niet mee scoren, maar je zal toch al een aantal bloemen zien ontpoppen. Maar ga zeker minder maaien en voer je maaisel af. Je gazon kan er volgend jaar al een pak kleurrijker door zijn.'